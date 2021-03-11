Fırtına uyarısı yapılan Antalya'da güneşli hava keyfi
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Fırtına uyarısı yapılan Antalya'da güneşli hava keyfi

11.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:57
Fırtına uyarısı yapılan Antalya'da güneşli hava keyfi

METEOROLOJİNİN kuvvetli fırtına uyarısı yaptığı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, 18 dereceye ulaşan sıcakta denize girerek keyifli vakit geçirdi.

METEOROLOJİNİN kuvvetli fırtına uyarısı yaptığı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, 18 dereceye ulaşan sıcakta denize girerek keyifli vakit geçirdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından saat 15.00'ten sonra Antalya Körfezi'nde hızı 88 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olması için uyarı yapıldı. Hava sıcaklığının 18 dereceye ulaştığı kentte güneşli güne başlayanlar, Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yaptı. Sahilde güneşlenip denize girenler dalgalı denizin keyfini çıkardı. Bazıları sahilde oturarak güneşin keyfini çıkarırken bazıları da oltalarıyla balık avladı.Antalya'da öğleden sonra yağış beklendiği, kuvvetli fırtınanın da yarın öğleden sonraya kadar etkili olacağı belirtildi.


Fırtına uyarısı yapılan Antalya'da güneşli hava keyfi
Fırtına uyarısı yapılan Antalya'da güneşli hava keyfi
Fırtına uyarısı yapılan Antalya'da güneşli hava keyfi
Fırtına uyarısı yapılan Antalya'da güneşli hava keyfi
Fırtına uyarısı yapılan Antalya'da güneşli hava keyfi
Fırtına uyarısı yapılan Antalya'da güneşli hava keyfi
Fırtına uyarısı yapılan Antalya'da güneşli hava keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM

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