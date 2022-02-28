Fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı - Haberler

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Fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı

AA, Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı

Batı Karadeniz'de saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına sığındı.

SİNOP (AA) - Batı Karadeniz'de saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarı üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan yük gemileri kentin doğal limanına demirledi.

Burada bekleyişlerini sürdüren gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar seyir alacak. Gemilerin bekleme süresince tüm ihtiyaçları talep edilmesi halinde Sinop Liman Başkanlığınca karşılanıyor.

Sinop İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Batı Karadeniz'de rüzgarın hızının 75 kilometreye kadar çıkmasının beklendiği belirtildi.

Fırtınanın salı günü akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirilen açıklamada, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Fırtına uyarısı üzerine yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Batı Karadeniz, Meteoroloji, Sinop, Güncel, Haberler

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