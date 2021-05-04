Fırtına toz bulutları oluşturdu, binaların çatı ve dış yalıtımını söktü
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Fırtına toz bulutları oluşturdu, binaların çatı ve dış yalıtımını söktü

İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - Haberler | Güncel

Fırtına toz bulutları oluşturdu, binaların çatı ve dış yalıtımını söktü Elazığ'da meteorolojinin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına kısa süreli etkili oldu, bazı bölgelerde toz bulutları oluşurken, bazı binaların çatı ve dış yalıtımları da uçtu.

Fırtına toz bulutları oluşturdu, binaların çatı ve dış yalıtımını söktü

ELAZIĞ - Elazığ'da meteorolojinin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına kısa süreli etkili oldu, bazı bölgelerde toz bulutları oluşurken, bazı binaların çatı ve dış yalıtımları da uçtu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından, sabah saatlerinde saatte 60 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Uyarı sonrası kentte ara ara gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, öğleden sonra da önce kuvvetli rüzgar ardından da kısa süreli fırtına etkisini gösterdi. Fırtına nedeniyle toz bulutları oluşan kentte, bazı binaların çatısı ile bir binanın dış cephesindeki yalıtımların sökülerek uçması dikkat çekti.

Öteyandan ara ara devam eden kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle dikkatli olunması önerildi.

Fırtına toz bulutları oluşturdu, binaların çatı ve dış yalıtımını söktü
Fırtına toz bulutları oluşturdu, binaların çatı ve dış yalıtımını söktü
Fırtına toz bulutları oluşturdu, binaların çatı ve dış yalıtımını söktü
Fırtına toz bulutları oluşturdu, binaların çatı ve dış yalıtımını söktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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