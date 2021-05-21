Fırtına tekneleri batırdı, ağaçları yerinden söktü
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Fırtına tekneleri batırdı, ağaçları yerinden söktü

İhlas Haber Ajansı / Suat Salgın - Haberler | 3. Sayfa

Fırtına tekneleri batırdı, ağaçları yerinden söktü Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç etti.

Fırtına tekneleri batırdı, ağaçları yerinden söktü

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Marina'da bağlı bulunan teknelerden bazıları batarken, ağaçlar da devrildi.

Ayvalık'ta sabah saat 06.00 sıralarında başlayan şiddetli fırtına ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova Mahallelerinde büyük çaplı maddi hasara neden oldu. Yat limanında bağlı bulunan gezi ve balıkçı tekneleri de parçalanarak battı.

Öte yandan bazı binaların çatıları uçarken, birçok ağaç da devrildi. Yetkililerin afet bölgesindeki çalışmaları sürüyor.

Fırtına tekneleri batırdı, ağaçları yerinden söktü
Fırtına tekneleri batırdı, ağaçları yerinden söktü
Fırtına tekneleri batırdı, ağaçları yerinden söktü
Fırtına tekneleri batırdı, ağaçları yerinden söktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Salgın

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