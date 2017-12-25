Fırtına Tekledi

ERKAN AYRAÇ





Karşılaşmaya iki takım da istediği gibi başlayamayınca ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci devrede Onur Kıvrak'a zor anlar yaşatan Yatabare, 74'te ev sahibini öne geçirdi. 80. dakikada sahneye çıkan Burak Yılmaz, bordo-mavililere bir puanı getirdi.

Süper Lig'de Rıza Çalımbay'ın gelişiyle müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor, Kardemir Karabükspor deplasmanında durdu, 1-1'lik skorla bir puana razı oldu.

Trabzonspor'da Çalımbay'ın ilk on birdeki N'Doye-Olcay Şahan değişikliği takımın kimyasını bozunca, bordo-mavililer ilk 45'te etkili görüntüsünü ortaya koyamadı. Bunun en büyük sebebi Burak Yılmaz'ın yalnız kalmasıydı. Orta sahada topu daha fazla tutan bir N'Doye olmayınca Burak geriye geldi ve istediği koşuları yapamadı.

Ligde adeta varolma savaşı veren Karabük'ün tek amacı ise topu kalesinden uzak tutmaktı. Hızlı oyuncularını kullanıp pozisyon bulmak isteyen ev sahibi bu hedefinde başarılı olamadı.

İki takımın da kısır oyunu nedeniyle ilk 25 dakika pozisyonsuz geçildi. 25'te Okay'ın pasıyla topla buluşan Burak'a defans şut şansı tanımadı. 27'de ise İlhan kaleyi denedi. Meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. 38'de Yusuf şutunu atmakta geç kalınca Trabzon'u bir golden etti.

İkinci yarıda Trabzonspor istediği pas trafiğini sağlayamayınca Karabük'e çok fazla boş alan bıraktı. Ancak ev sahibi takım son hamleleri yapamayınca tehlikeli pozisyonları yakalayamadı. Olcay Şahan'ın etkisizliğine 60 dakika dayanabilen Rıza Çalımbay, N'Doye'u oyuna alarak rakip sahada daha çok top tutmak istedi.

Bu kez de Yatabare, bordo-mavili takımın bütün planlarını bozdu. Ibanez'in ortalarında Onur'a zor anlar yaşatan tecrübeli golcü, 74'te açılan ortada iyi yer tuttu ve ağları havalandırdı: 0-1.

]

Top çizgide durdu!

Maç boyunca istediği pasları alamayan Burak Yılmaz 80'de koşusunu yaptı ve Çağlar ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda skora denge getirdi: 1-1.

Rıza Çalımbay, Rodallega'yı da oyuna alarak forvetleri üçledi. Maçın son pozisyonunda ise şans Karabük'ün yanındaydı. Sosa serbest vuruşu kaleye gönderirken, top önce Çağlar'a ardından da direğe çarparak kale çizgisinin hemen önünde boşta kaldı. Barış topu uzaklaştırarak maçın sonucunu 1-1 olarak belirledi.

]

N'Doye kulübeye Olcay ilk 11'e





Trabzonspor, Bursaspor maçının 11'ine göre sahaya 3 değişiklikle çıktı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, stoperde kart cezalısı olan Uğur Demirok'un yerine Mustafa Akbaş'a görev verirken, orta alanda da yine kart cezalısı olan Juraj Kucka'nın yerine Onazi'yi tercih etti. Tecrübeli çalıştırıcı, Burak Yılmaz ile iyi bir ikili olan N'Doye'yi de yedeğe çekerek Olcay Şahan'a forma verdi.

Abdülkadir korkuttu



Bordo-mavili takımın genç yıldızı Abdülkadir Ömür, maçın 35. dakikasında yerde kaldı. Boşta kalan bir topa müdahale etmek isteyen ve önce çime takılan, ardından da Ceyhun ile çarpışan milli futbolcu için sağlık ekipleri hemen sahaya koştu. Ardından kenara alınan Abdülkadir, birkaç dakika sonra görev bölgesine geri döndü.

]