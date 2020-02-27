Fırtına, Tekirdağ'da çatı uçurdu
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Fırtına, Tekirdağ'da çatı uçurdu

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, şiddetli fırtına 4 katlı binanın çatısını uçurdu.

27.02.2020 17:13 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:13
Fırtına, Tekirdağ'da çatı uçurdu

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde, şiddetli fırtına 4 katlı binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçaların düştüğü sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

, Trakya genelinde fırtına uyarısı yaparken, saatte hızı 50 ile 75 kilometreye kadar çıkan şiddetli fırtına nedeniyle Kapaklı 'ndeki bir sitede bulunan 4 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, önce yan binanın üzerine ardından sokağa düştü. Yolda yaya olmaması olası bir yaralanmayı önledi.İhbar üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri, sokağa güvenlik şeridi çekerek, araç ve yaya trafiğine kapattı. 


Kaynak: DHA

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