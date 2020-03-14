- Fırtına Suriyelilerin çadırlarını vurdu - Fırtına Suriyelilerin çadırlarını vurdu İdlib kentinde kuvvetli fırtına Suriyelilerin çadırlarını yerle bir etti.

- Fırtına Suriyelilerin çadırlarını vurdu

İDLİB - İdlib kentinde kuvvetli fırtına Suriyelilerin çadırlarını yerle bir etti.

Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına, İdlib'ten göç edenlerin Cebel Duvelib bölgesinde kurduğu çadırları dağıttı. Çadırların etrafa savrulan demir kısımları 3 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

Kaynak: İHA