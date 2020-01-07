Fırtına stadının reklam panosunu uçurdu
Haberler » 3. Sayfa » Fırtına stadının reklam panosunu uçurdu - Haberler

Fırtına stadının reklam panosunu uçurdu

Fırtına Küçükçekmece stadının dış cephesinde bulunan reklam panolarının bir kısmını uçurdu.

07.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:15
Fırtına stadının reklam panosunu uçurdu

Fırtına stadının dış cephesinde bulunan reklam panolarının bir kısmını uçurdu. Panonun yere düşmesini bir demir parçası engellerken, ekipleri çalışma başlattı.


İstanbul'da dün gündüz saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına ve yağış bugün de etkisini artırarak devam ediyor. Küçükçekmece stadının dış cephesinde bulunan reklam panolarının bir kısmı, rüzgar nedeniyle koptu. Panonun yola düşmesini bir demir parçası engellerken, İhbar üzerine olay yerine zabıta ve ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri yolu trafiğe kapattı. ekipleri ilk önce tehlike eden bir ağacı kesti. Daha sonrada panoyu asılı buluna demir parçasından çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler