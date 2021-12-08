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Fırtına sonrası temizlik yapıldı

Fırtına sonrası temizlik yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına sonrası sahillerde temizlik çalışması yapıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına sonrası sahillerde temizlik çalışması yapıldı.

İlçede dün etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilemişti. Bitez açıklarında demirli haldeki bir teknenin tonozdan koparak karaya sürüklendiği Bodrum'da bazı işletmelerin deniz kenarındaki malzemeleri zarar gördü, tabelaları rüzgara dayanamayarak kırıldı.

Bugün deniz kenarlarında temizlik çalışması vardı. Dalgalarla kıyıya vuran yosunlar, sahilde hizmet veren işletmelerin çalışanları tarafından temizlendi. Sahilde temizlik çalışması yapan vatandaşlar, "Feci bir fırtına vardı. Tabela rüzgara dayanamayarak kırıldı, kafamıza uçuyordu." dedi.

Bitez Mahallesi açıklarında karaya vuran yelkenli teknenin kurtarıldığı ve limana çekildiği öğrenildi. - MUĞLA

Fırtına sonrası temizlik yapıldı

Fırtına sonrası temizlik yapıldı

Fırtına sonrası temizlik yapıldı

Fırtına sonrası temizlik yapıldı

Fırtına sonrası temizlik yapıldı

Fırtına sonrası temizlik yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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