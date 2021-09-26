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Fırtına sonrası Mudanya sahili doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Fırtına sonrası Mudanya sahili doldu taştı

Haftanın yağışlı ve rüzgarlı geçmesinin ardında güneşli havayı fırsat bilen Bursalılar nefes almak için çocuklarını alarak Mudanya sahiline akın etti.

Haftanın yağışlı ve rüzgarlı geçmesinin ardında güneşli havayı fırsat bilen Bursalılar nefes almak için çocuklarını alarak Mudanya sahiline akın etti.

Hafta içinde havanın serin ve yağmurlu geçmesi, Bursalıları evlerine kapandı. Hafta sonu bahar havası tadında güneşi gören Bursalılar soluğu Mudanya'da aldı. Sahil Bulvarında adım atacak yer kalmazken, çocuklarıyla beraber gezerken denize olta atıp balık tutmaya çalışanlar renkli görüntüler ortaya çıkardı. Çocuklarını oyun parklarında eğlendirmeye çalışan aileler deniz havası almanın keyfine vardı. - BURSA

Fırtına sonrası Mudanya sahili doldu taştı

Fırtına sonrası Mudanya sahili doldu taştı

Fırtına sonrası Mudanya sahili doldu taştı

Fırtına sonrası Mudanya sahili doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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