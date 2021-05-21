Fırtına sonrası Ayvalık sahilindeki hasarın boyutları böyle görüntülendi

Fırtına sonrası Ayvalık sahilindeki hasarın boyutları böyle görüntülendi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına hem denizde hem de karada hayatı adeta felç etti.