Fırtına seferleri iptal ettirdi
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Fırtına seferleri iptal ettirdi

Meteorolojinin fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımında sefer iptalleri başladı.

30.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 00:00
Fırtına seferleri iptal ettirdi

Meteorolojinin fırtına uyarısının ardından deniz ulaşımında sefer iptalleri başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda sefer iptal edildi.

bölgesini gece saatlerinden itibaren etkisi altına alacağı belirtilen fırtına deniz ulaşımını vurdu. BUDO'da yarın yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği belirtilirken, İDO'da ise sabah saatlerindeki saat 07.45-Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.50-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30-Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

BUDO sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Değerli Yolcularımız, 30.12.2019 Pazartesi günü olumsuz hava koşulları nedeni ile tüm deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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