Fırtına sebebiyle ağaçlar araçların üzerine devrildi, yollar kapandı

Edirne'de şiddetli fırtına sebebiyle bazı yerlerde ağaç devrilmesi sonucu yollar kapandı araçlar zarar gördü.

Edirne'de şiddetli fırtına sebebiyle bazı yerlerde ağaç devrilmesi sonucu yollar kapandı araçlar zarar gördü.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak fırtınayla beraber etkisini artırdı. Birçok noktada ağaç devrilmesi yaşanırken, bazı araçlar zarar gördü.

Bosna Köyü yolunda park halinde olan bir aracın üzerine ağaçlar devrildi. Araçta kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti. Ağaç devrilmesi sonucu kapanan yol görevli ekipler tarafından temizlendi. Yol temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Balık tutmak için geldiği yerin yakınına aracını park ettiğini fırtına sonrası aracının yanına geldiğinde ve aracını bu şekilde görünce şok olduğunu söyleyen araç sahibi Ali Süzen, kendisinin zarar görmemesinin teselli verici olduğunu ve aracını ağaçların üstüne devrildiğini görünce çok şaşırdığını ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı