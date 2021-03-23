Fırtına pazarcılara zor anlar yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fırtına pazarcılara zor anlar yaşattı

23.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:42

Fırtına pazarcılara zor anlar yaşattı Niğde'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, pazar esnafına zor anlar yaşattı.

Fırtına pazarcılara zor anlar yaşattı

NİĞDE - Niğde'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, pazar esnafına zor anlar yaşattı.

Selçuk Mahallesi'nde kurulan kapalı Salı pazarında pazar çatısı uçtu, pazar esnaflarının da şemsiyeleri uçtu. Pazar esnafı ve vatandaşlar fırtınadan dolayı zor anlar yaşarken herhangi can kaybı yaşanmadı.

Meteoroloji, sabah saatlerinde başlayan fırtınanın yerini gün içerisinde kar yağışına bırakacağı duyurdu.

Fırtına pazarcılara zor anlar yaşattı
Fırtına pazarcılara zor anlar yaşattı
Fırtına pazarcılara zor anlar yaşattı
Fırtına pazarcılara zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Gönül Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fırtına pazarcılara zor anlar yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 16:43:52. #1.15#
title