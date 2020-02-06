: Fırtına nedeniyle sökülen ağaçlar mezarlara zarar verdi

06.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:55

Ordu'nun Altınordu ilçesinde fırtına nedeniyle sökülen ağaçlar, mezarlıkta hasara yol açtı.

Kentte etkili olan fırtına, Şahincili Şehir Mezarlığı'ndaki bazı ağaçların sökülmesine neden oldu.

Bir ağacın kökünden sökülmesi esnasında bir mezarlıkta hasar meydana geldi. Bazı ağaçlar da mezarların üzerine devrildi.

Mezar taşlarının da zarar gördüğü alanda ekipler temizlik çalışması yürütüyor.

Fırtına il genelinde zaman zaman etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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