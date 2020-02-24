Fırtına nedeniyle Polonya ve Çekya'da 100 binin üzerinde ev elektriksiz kaldı
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Fırtına nedeniyle Polonya ve Çekya'da 100 binin üzerinde ev elektriksiz kaldı

Şiddetli fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle Polonya'da 76 bin, Çekya'da ise 40 bin ev elektriksiz kaldı.

24.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:26
Fırtına nedeniyle Polonya ve Çekya'da 100 binin üzerinde ev elektriksiz kaldı

Şiddetli fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle 'da 76 bin, Çekya'da ise 40 bin ev elektriksiz kaldı.

Polonya ve Çekya ulusal medyasında yer alan haberlere göre, şiddetli fırtına dolayısıyla Polonya'da 76 bin, Çekya'da ise 40 bin evin elektriği kesildi.

Polonya genelinde devrilen ağaçlar nedeniyle 5 kişi yaralandı, 311 bina zarar gördü.

Çekya'da ise şiddetli fırtına dolayısıyla bir çok bölgede tren seferleri aksadı.

Kaynak: AA
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