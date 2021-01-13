Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu

Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü sahilde 5 metrelik dalgalar oluştu

Antalya'da hızı saatte 85 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 5 metre boyunda dev dalgalar oluştu.

Konyaaltı ilçesinde bazı ağaçlar ve evlerin çatılarındaki güneş enerji sistemleri devrildi, yağmurdan bazı apartmanların giriş katlarını su bastı.

Antalya'da son 24 saatte rüzgarın hızı 85.7 kilometreyi buldu. Döşemealtı Nebiler Orman Sahası'nda metrekareye 98.3, kent merkezine de 39.8 kilogram yağış düştü. Şiddetli rüzgar nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde boyu 5 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Denizin renginin çamura döndüğü dikkati çekerken dalgalar sahil bandına kadar ulaştı. Konyaaltı Sahili'ne spor için gelen kent sakinleri ise hem bu sahil bandında yürüyüş yaptı hem de dev dalgaları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Mehmet Ali Avcı ve eşi Şeyma Avcı sahilde birlikte yürüyüş yaptı. Havanın yağmurlu ve fırtınalı olmasına aldırış etmeden yürüyüş yaptıklarını belirten Avcı çifti, dev dalgaların çok güzel göründüğünü anlattı. Sahilde dalgaları cep telefonuyla görüntüleyen Asuman Özkan da Antalya'da yaşadığı için çok mutlu olduğunu ve dalgaları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşacağını söyledi.Geceden bu yana etkili olan ara ara şiddetini artıran fırtına nedeniyle Konyaaltı ilçesi Siteler mahallesinde de bir ağaç köklerinden ayrılarak yola yan yattı. Yağmur nedeniyle Liman mahallesindeki apartmanların giriş katlarını su bastı, fırtına evlerin çatılarındaki güneş enerji sistemlerini devirdi.

Görüntü dökümü: ---------------Sahilden genel detayDalgalardan detaySallanan palmiye ağaçlarından detayDalgaları görüntüleyen vatandaşlardan detayDevrilen ağaç detayıSahil bandında yürüyüş yapanlardan detayDHA Muhabiri Alparslan ÇINAR anons(sahilde dev dalgaların yanında)DHA Muhabiri Alparslan ÇINAR anons (sahil bandında dalgaları görüntüleyen vatandaşla)Mehmet Ali ve Şeyma Avcı röpAsuman Özkan röpGenel detaylarDevrilen gün ısı ve ağaçlardan görüntüHABER: Alparslan ÇINAR-Semih ERSÖZLER-KAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı