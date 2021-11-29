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Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar kaldırıldı

Yunusemre Belediyesi Acil Müdahale ekipleri, şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe genelinde zarar gören ve devrilen ağaçlara müdahale ederek herhangi bir mağduriyet yaşanmasını engelledi.

Yunusemre Belediyesi Acil Müdahale ekipleri, şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe genelinde zarar gören ve devrilen ağaçlara müdahale ederek herhangi bir mağduriyet yaşanmasını engelledi.

Şiddetli rüzgar Yunusemre'de de hayatı olumsuz etkiledi. Yunusemre Belediyesi ekipleri, vatandaşların fırtınadan etkilenmemesi için teyakkuzda. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı Acil Müdahale Ekipleri, fırtına dolayısıyla zarar gören yerleri ve devrilen ağaçları kaldırdı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşları herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla uyararak "Fırtına dolayısıyla devrilen ağaçlar ekiplerimizce kaldırılıyor. Ekiplerimiz herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor. Vatandaşlarımız fırtına dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yaşadığında 444 62 09 numaralı Çağrı Merkezimize başvurabilir" dedi. - MANİSA

Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar kaldırıldı

Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar kaldırıldı

Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar kaldırıldı

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