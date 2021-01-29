Fırtına nedeniyle bazı vapur seferi yapılamıyor
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Fırtına nedeniyle bazı vapur seferi yapılamıyor

29.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:45
Fırtına nedeniyle bazı vapur seferi yapılamıyor

İSTANBUL'da fırtına nedeniyle bazı vapur seferi iptal edildi.

 İSTANBUL'da fırtına nedeniyle bazı vapur seferi iptal edildi. 

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle bazı hatlarda vapur seferi iptal oldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada iptal seferler şöyle açıklandı:

16: 00 Adalar-Kadıköy-Kabataş16: 30 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı17: 15 Ortaköy-Üsküdar17: 30 Adalar-Kadıköy-Kabataş17: 30 Kabataş-Kadıköy-Adalar18: 00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş18: 10 Üsküdar-Ortaköy18: 15 Beşiktaş-Adalar18: 25 Ortaköy-Üsküdar

METEOROLOJİDEN UYARIBu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın sabah içinde uyarı yapıldı.Uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; zamanla Ege geneli ile Marmara'nın güney ve doğusunda fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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