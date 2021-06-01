Fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu
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Fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Fırtına nedeniyle uçan çatılar Etrafa savrulan çatı parçaları Polis ekiplerinin önlem alması Görgü tanığının anlatımı Fırtına nedeniyle inşaattan kopan tuğla parçaları SİVAS - Sivas'ta etkili olan fırtına nedeniyle çatısı uçan bazı binalarda hasar oluştu.

Fırtına nedeniyle uçan çatılar

Etrafa savrulan çatı parçaları

Polis ekiplerinin önlem alması

Görgü tanığının anlatımı

Fırtına nedeniyle inşaattan kopan tuğla parçaları SİVAS - Sivas'ta etkili olan fırtına nedeniyle çatısı uçan bazı binalarda hasar oluştu.

Fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu
Fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu
Fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu
Fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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