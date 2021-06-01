Fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu
Fırtına nedeniyle uçan çatılar Etrafa savrulan çatı parçaları Polis ekiplerinin önlem alması Görgü tanığının anlatımı Fırtına nedeniyle inşaattan kopan tuğla parçaları SİVAS - Sivas'ta etkili olan fırtına nedeniyle çatısı uçan bazı binalarda hasar oluştu.
Fırtına nedeniyle uçan çatılar
Etrafa savrulan çatı parçaları
Polis ekiplerinin önlem alması
Görgü tanığının anlatımı
Fırtına nedeniyle inşaattan kopan tuğla parçaları SİVAS - Sivas'ta etkili olan fırtına nedeniyle çatısı uçan bazı binalarda hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer