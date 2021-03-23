Fırtına nedeniyle balıkçılar limana sığındı

Kozlu İlçesinde sağanak yağış ve fırtına nedeniyle balıkçılar limana sığındıZonguldak'ın Kozlu İlçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına balıkçıları da vurdu.