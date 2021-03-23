Fırtına nedeniyle balıkçılar limana sığındı
23.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:13
Kozlu İlçesinde sağanak yağış ve fırtına nedeniyle balıkçılar limana sığındıZonguldak'ın Kozlu İlçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına balıkçıları da vurdu.
Kozlu İlçesinde sağanak yağış ve fırtına nedeniyle balıkçılar limana sığındı
Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına balıkçıları da vurdu.Balıkçılar, tekneleriyle denize açılamayarak Kozlu Limanına demir attı.
Kozlu limanında fırtınanın dinmesini bekleyen balıkçılar, fırtınanın dinmesiyle ağlarını denize atacak. Öte yandan Balıkçılar soğuk ve yağışlı hava nedeniyle denizde balığın bol olacağını ifade ettiler. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı