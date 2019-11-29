Fırtına nedeniyle açığa sürüklenen teknedekiler kurtarıldı

29.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:51

Samsun'da fırtına nedeniyle açığa sürüklenen balıkçı teknesindeki 2 kişi, kurbağa adamlar tarafından kurtarıldı.

Sezer Çatan (72) ile Mehmet Özünal (69), İlkadım ilçesindeki balıkçı barınağından küçük balıkçı teknesiyle Karadeniz'e açıldı.

Teknenin motorunun arızalanması ve fırtına nedeniyle açığa sürüklendiklerini fark eden balıkçılar, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar, botla denize açılarak teknenin yanına gitti.

Balıkçı teknesi, halat yardımıyla kıyıya çekildi. Balıkçılar, işlemlerinin ardından teknelerini barınağa götürdü.

Çatan, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık avladıkları sırada motorun arızalandığını belirterek, "Bir kürek atıyoruz, on kürek geri gidiyoruz. Kurbağa adamlar kurtardı. Allah razı olsun. Onlar olmasa rüzgar bizi Rusya'ya kadar götürürdü." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA