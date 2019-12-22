Fırtına Kuzey Ege sahillerinde etkili olmaya başladı
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Fırtına Kuzey Ege sahillerinde etkili olmaya başladı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinden itibaren beklenen lodos fırtınası etkili olmaya başladı.

22.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:17
Fırtına Kuzey Ege sahillerinde etkili olmaya başladı

'in 'nde akşam saatlerinden itibaren beklenen lodos fırtınası etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Akçay Sahili'nde dev dalgalar oluştu.


Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde ve 'de etkili olan lodos fırtınası akşam saatleri itibariyle etkili olmaya başladı. Pazar akşamına kadar etkili olması beklenen fırtınanın 90 kilometre hıza kadar çıkması bekleniyor. Yetkililer özellikle sahil bölgelerinde vatandaşların şiddetli rüzgara karşı gerekli önlemleri almasını istediler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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