Fırtına Kuzey Ege sahillerinde etkili olmaya başladı

22.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:17

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinden itibaren beklenen lodos fırtınası etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Akçay Sahili'nde dev dalgalar oluştu.



Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde ve Kuzey Ege'de etkili olan lodos fırtınası akşam saatleri itibariyle etkili olmaya başladı. Pazar akşamına kadar etkili olması beklenen fırtınanın 90 kilometre hıza kadar çıkması bekleniyor. Yetkililer özellikle sahil bölgelerinde vatandaşların şiddetli rüzgara karşı gerekli önlemleri almasını istediler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA