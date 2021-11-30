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Fırtına kulübeyi böyle uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fırtına kulübeyi böyle uçurdu Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde de etkili olan şiddetli fırtınanın güvenlik kulübesini uçurduğu anlar saniye saniye görüntülendi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Fırtına kulübeyi böyle uçurdu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde de etkili olan şiddetli fırtınanın güvenlik kulübesini uçurduğu anlar saniye saniye görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla üst üste yaptığı uyarıların ardından Tekirdağ'da şiddetli fırtına çirkin yüzünü göstermeye devam ediyor. Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesinde bir güvenlik kulübesinin fırtınaya direnişi güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddetini iyice artıran fırtına güvenlik kulübesini yerinden koparıp uçurduğu anlar saniye saniye görüntülendi. Kameraların açısında çıkan güvenlik kulübesinin akıbeti halen bilinmezken, şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor.

Fırtına kulübeyi böyle uçurdu

Fırtına kulübeyi böyle uçurdu

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