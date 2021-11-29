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Fırtına ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu

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Fırtına ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu

İzmir'in Tire ilçesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, herkese zor anlar yaşattı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Tire ilçesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, herkese zor anlar yaşattı.

Kuvvetli fırtına, Tire'de herkese zor anlar yaşattı. Saraybosna Caddesi'nde kökünden sökülen bir ağaç, yolun trafiğe kapanmasına sebep oldu. Kuvvetli rüzgar, bazı bölgelerde de çöp konteynerlerini devirdi. Zaman zaman kuvvetini artıran rüzgar yeni açılan öğrenci yurdunun da çatısını vurdu. Yurt çatısının bir kısmı rüzgarın etkisiyle bağlı olduğu yerden ayrılarak bahçeye düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Belediye ekipleri, gün boyu yaşanan olumsuzluklara müdahale etmek için adeta zamanla yarıştı.

(İHA)

Fırtına ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu

Fırtına ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu

Fırtına ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu

Fırtına ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu

Fırtına ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu

Fırtına ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu

Fırtına ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu

Fırtına ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu

Fırtına ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu

Fırtına ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu

Fırtına ağaçları kökünden söktü, çatıları uçurdu

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