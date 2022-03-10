Fırtına İstanbul'u vurdu, dalgalar kıyıyı dövdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fırtına İstanbul'u vurdu, dalgalar kıyıyı dövdü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Fırtına İstanbul'u vurdu, dalgalar kıyıyı dövdü

İstanbul'da kentin farklı noktalarında kar yağışı etkili oldu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kentin farklı noktalarında kar yağışı etkili oldu. Karaburun'da ise kar fırtınasının etkisiyle dalgalar kıyıyı adeta dövdü.

İstanbul'da gün boyunca kentin farklı noktalarında kar yağışı etkili oldu. İstanbul'un kuzey kısmında bulunan Karaburun Limanı'nda fırtına nedeniyle dev dalgalar adeta kıyıyı dövdü. Zaman zaman 10 metreyi aşan dalgalar ise kameralar tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul, Fırtına, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title