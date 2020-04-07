Fırtına İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi
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İstanbul Boğazı, İstanbul

Fırtına İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi

Fırtına İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına denizin rengini değiştirdi.

07.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:40
Fırtına İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi

Fırtına İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi

İSTANBUL - İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına denizin rengini değiştirdi. Denizin renginin bulanıklaştığı anlar havadan görüntülendi.

Marmara Bölgesi'nde günlerdir süren şiddetli fırtına İstanbul'da da etkili oldu. Saatte hızı 80 kilometreyi bulan fırtına denizin rengini değiştirdi. Fırtınanın etkisiyle Karadeniz'den gelen akıntının hızlandığı görüldü. Fırtınadan dolayı gemilerinde zorluklar hareket ettiği dikkat çekti. Öte yandan deniz suyunun bulanık hale geldiği görüldü. İstanbul Boğazı'ndaki alışık olunmayan bu durum havadan görüntülendi.

Fırtına İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi

Kaynak: İHA

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Fırtına İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi
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