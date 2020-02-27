Fırtına iki katlı evi çökertti, koyunlar enkazın altında kaldı

27.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:41

Kastamonu'da gece saatlerinde çıkan fırtına iki katlı ahşap evi çökertti. Evde yaşayan ailenin son anda kurtulduğu çökmede, enkaz altında kalan koyunlar ise itfaiye ekipleri kurtardı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Hamitli köyünde Satı Kebecioğlu'na ait iki katlı ahşap ev, gece geç saatlerde çıkan fırtınada çöktü. Fırtına nedeniyle ev sallanmaya başladı ve sesler geldi. Gelen sesler sonrasında Satı Kebecioğlu, eşini de alarak çökmeden önce evden ayrıldı. Çiftin evden ayrılmasının hemen ardından yaşanan çökmeyle ev enkaza dönüştü. Evin altında ahırda bulunan 6 küçükbaş hayvan ise enkazın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiyeyle 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise enkazın altında kalan koyunları telef olmadan sağ olarak kurtardı. Aile, geceyi başka bir evde geçirdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA