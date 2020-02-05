: Fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

05.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:51

Manisa'nın 4 ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı mahallelerde ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu, devrilen ağaçlar trafik kazasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kula'daki Bekir-Sacide-Filiz Keleşoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan tek katlı kantinin çatısı, fırtına nedeniyle uçtu.

Uçan çatıdan kopan tuğla parçaları, o sırada servis bekleyen öğrencilerden 14 yaşındaki Seda Kıratlı'nın ayağına düştü. Yaralanan öğrenci, ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Olayda okul bahçesinde park halindeki bir otomobil de hasar aldı.

Ayrıca, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bulunan servi ağacı da fırtına nedeniyle devrildi. Polis ekipleri, devrilen ağacın etrafına şerit çekerek, güvenlik tedbiri aldı.

Kırkağaç'ta fırtına trafik kazasına yol açtı

Kırkağaç ilçesinde de etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinden hasar oluştu, yol kenarlarında kavun tezgahları devrildi.

Kaynak: AA

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