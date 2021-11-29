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Fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | Yerel

- Fırtına hayatı olumsuz etkiledi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkisini göstermeye başlayan rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

- Fırtına hayatı olumsuz etkiledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkisini göstermeye başlayan rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar ağaçların dal ve yapraklarını yollara savurdu. Fırtına ile birlikte toz dumanı şehri kaplarken, vatandaşlar yürümekte zorlandı. Denizde oluşan dalgalar sebebiyle kuru yük gemileri liman içerisine demirlerken, ağaç dalları iş yerleri ve sahil bandına düştüğü görüldü.

Meteoroloji de saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunmasını istedi. Yapılan uyarıda il genelinde görülecek sağanak, gök gürültülü sağanak yağışların 30 Kasım sabah saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiği ifade edildi.

Öte yandan Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra 7 ila 9 kuvvetinde (75-90km/s) kuvvetli fırtınaya dönüşeceği ve Salı günü sabah saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Son Dakika Haberleri

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