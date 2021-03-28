Fırtına enerji nakil hatlarına zarar verdi
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Fırtına enerji nakil hatlarına zarar verdi

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Fırtına enerji nakil hatlarına zarar verdi

Doğu'da etkisini sürdüren elverişsiz hava şartları, kırsalda enerji nakil hatlarına zarar veriyor.

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Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı

Doğu'da etkisini sürdüren elverişsiz hava şartları, kırsalda enerji nakil hatlarına zarar veriyor. Erzurum'da fırtına direkleri yıkarken, Iğdır'da hem hat hem de hattı taşıyan direk yandı. Aras EDAŞ ekipleri, kara kışın hüküm sürdüğü bölgede güçlükle direkleri yenileyerek arızayı giderdi.

Bahar ayına girmemize rağmen bölgede kar yağışı ve fırtına etkisini sürdürüyor. Çetin kış ve arazi koşullarında görev yapan Aras EDAŞ ekipleri, arızaları gidermek için kırsalda mücadele veriyor. Erzurum'un Karayazı İlçesi'nde etkisini sürdüren fırtına, enerji nakil hatlarına zarar verdi. Saatte 60 km hızla esen fırtınanın şiddetine dayanamayan direkler yıkıldı. Yer yer bir metreyi bulan kar kalınlığı nedeni ile arıza bölgesine güçlükle gidebilen Aras EDAŞ arıza bakım onarım ekipleri, devrilen direklerin yerine yenilerini dikerek arızayı giderdi.

Iğdır'da ise merkeze yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunan Kervansaray Köyünde enerji nakil hattı yandı. Hattı taşıyan odun direğin de yanması ile bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Dondurucu soğuklara rağmen bölgeye sevk edilen Aras EDAŞ ekipleri, yanan direği yenisi ile değiştirerek Kervansaray Köyüne elektrik verdi.

Bahar ayı olmasına rağmen bölgede kış koşullarının devam ettiğini belirten Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, " Özellikle pandemi döneminde enerjinin önemi kat be kat artıyor. Ekiplerimiz her türlü zorlu şartlarda kısa sürede arızaları gidererek vatandaşın mağduriyet yaşamamasını sağlıyor" dedi. - ERZURUM

Fırtına enerji nakil hatlarına zarar verdi
Fırtına enerji nakil hatlarına zarar verdi
Fırtına enerji nakil hatlarına zarar verdi
Fırtına enerji nakil hatlarına zarar verdi
Fırtına enerji nakil hatlarına zarar verdi
Fırtına enerji nakil hatlarına zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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