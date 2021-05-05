Fırtına Elazığ'da etkili oldu... Feribotlar çarpıştı, binaların çatı ve dış yalıtımı söküldü
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Fırtına Elazığ'da etkili oldu... Feribotlar çarpıştı, binaların çatı ve dış yalıtımı söküldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fırtına Elazığ'da etkili oldu.

Fırtına Elazığ'da etkili oldu... Feribotlar çarpıştı, binaların çatı ve dış yalıtımı söküldü

-Fırtına dondurma dolabını böyle savurdu, o anlar kameraya yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da meteorolojinin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına kısa süreli etkili oldu, bazı bölgelerde toz bulutları oluşurken, bazı binaların çatı ve dış yalıtımları da uçtu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından, sabah saatlerinde saatte 60 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Uyarı sonrası kentte ara ara gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, öğleden sonra da önce kuvvetli rüzgar ardından da kısa süreli fırtına etkisini gösterdi. Fırtına nedeniyle toz bulutları oluşan kentte, bazı binaların çatısı ile bir binanın dış cephesindeki yalıtımların sökülerek uçması dikkat çekti.

Öteyandan ara ara devam eden kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle dikkatli olunması önerildi.

ELAZIĞ - Elazığ'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bir büfe önündeki dondurma dolabını sürükledi, ekmek dolabını da iş yeri sahibi güçlükle tuttu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından, sabah saatlerinde saatte 60 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Uyarı sonrası kentte ara ara gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, öğleden sonra da önce kuvvetli rüzgar ardından da kısa süreli fırtına etkisini gösterdi. Fırtına nedeniyle toz bulutları oluşan kentte, bazı binaların çatısı ile bir binanın dış cephesindeki yalıtımların sökülerek uçtu. Fırtına nedeniyle Elazığ-Tunceli arasında Keban Baraj Gölü üzerinden yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan feribotlar, iskeledeyken rüzgarında etkiyle savrularak çarpıştı.Arada kalan bir teknenin hasar görmemesi için jandarma ekipleri yoğun çaba sarfetti. Olayda çarpışma dışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Öteyandan fırtınanın kuvveti merkeze bağlı Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki bir büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. 1 kişinin hafif yaralandığı olayda dondurma dolabının fırtına ile savrulması, tente kısmının yırtılması ve iş yeri sahibinin ekmek dolabını güçlükle tutması görüntülerde yer aldı.

ELAZIĞ - Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Elazığ-Tunceli Pertek arası sefer yapan feribotlar iskele bir birine çarptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından, sabah saatlerinde saatte 60 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Uyarı sonrası kentte ara ara gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, öğleden sonra da önce kuvvetli rüzgar ardından da kısa süreli fırtına etkisini gösterdi. Fırtına nedeniyle Elazığ-Tunceli arasında Keban Baraj Gölü üzerinden yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan feribotlar, iskeledeyken rüzgarında etkiyle savrularak çarpıştı.Arada kalan bir teknenin hasar görmemesi için jandarma ekipleri yoğun çaba sarfetti.

Fırtına Elazığ'da etkili oldu... Feribotlar çarpıştı, binaların çatı ve dış yalıtımı söküldü
Fırtına Elazığ'da etkili oldu... Feribotlar çarpıştı, binaların çatı ve dış yalıtımı söküldü
Fırtına Elazığ'da etkili oldu... Feribotlar çarpıştı, binaların çatı ve dış yalıtımı söküldü
Fırtına Elazığ'da etkili oldu... Feribotlar çarpıştı, binaların çatı ve dış yalıtımı söküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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