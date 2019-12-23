Fırtına düğün salonunun çatısını uçurdu
Haberler » Güncel » Fırtına düğün salonunun çatısını uçurdu - Haber

Fırtına düğün salonunun çatısını uçurdu

Fırtına düğün salonunun çatısını uçurduKonya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir düğün salonunun çatısı uçtu.

23.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:37
Fırtına düğün salonunun çatısını uçurdu

Fırtına düğün salonunun çatısını uçurdu

'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bir düğün salonunun çatısı uçtu. Çatının uçan bölümü yanındaki belediye otobüslerinin bekleme noktasındaki binaya çarptı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan rüzgarın hızı öğle vakti saatte 72 kilometreye kadar ulaştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaç dalları kırıldı. Yazır Mahallesi Gülvatan Sokakta 2 katlı düğün salonunun çatısının bir kısmı uçtu. Çatının uçan bölümü yanındaki belediye otobüslerinin bekleme noktasındaki binaya çarptı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Meteoroloji verilerine göre şiddetli rüzgarın gün boyunca süreceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Fırtına düğün salonunun çatısını uçurdu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler