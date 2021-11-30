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Fırtına direkleri ve ağaçları devirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fırtına direkleri ve ağaçları devirdi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde akşam üzeri etkili olan fırtınada elektrik direği ve ağaçlar devrildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde akşam üzeri etkili olan fırtınada elektrik direği ve ağaçlar devrildi.

Zonguldak'ta fırtına etkili olmaya devam ediyor. Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi'nde akşam üstü etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran fırtına nedeniyle elektrik direği devrildi. Kopan teller direğin altında bulunan kamyonetin üstüne düştü. Tellerin düşmesiyle kıvılcımlar çıkarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - ZONGULDAK

Fırtına direkleri ve ağaçları devirdi

Fırtına direkleri ve ağaçları devirdi

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