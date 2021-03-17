Fırtına dev tabelayı devirdi, şans eseri yaralanan olmadı

Mersin'de etkili olan fırtına bir iş yerinin tabelasını devirdi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda dev tabela yavaş yavaş yerinden koparak aşağı düşerken, şans eseri bölgeden kimsenin geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre olay, eski Mezitli Belediyesi civarında meydana geldi. Mersin'de dün sabahtan beri etkili olan ve ara ara etkisini sürdüren fırtınadan dolayı bazı bölgelerde olumsuzluklar yaşandı. Kimi yerde ağaçlar yerinden sökülürken kimi yerde ise çatılar uçtu.

Mezitli ilçesinde de büyük bir faciadan dönüldü. Bir iş yerinin dev reklam panosu, fırtınanın etkisiyle yavaş yavaş kırılarak caddeye düştü. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülenen olayda, tabela kısa sürede yerinden kırılarak caddeye düşerken, şans eseri bölgeden kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin'de fırtınanın Perşembe günü saat 18.00'e kadar ara ara devam edeceğini belirterek, vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı