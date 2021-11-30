DÜZCE (İHA) - Fırtına minareyi beşik gibi salladı

Düzce'de fırtına etkili oluyor

DÜZCE - Düzce'de etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle caminin minaresi beşik gibi sallandı. Aynı zamanda bir öğrenci yurdunun çatısı çöktü, bazı binaların çatısı ise rüzgarın şiddetine dayanamayarak etrafa saçıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu uyarının ardından Düzce'de lodos etkili oluyor. Saatte 80 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar sebebiyle ağaçlar devrildi, evlerin çatıları uçtu, bazı evlerin çatılarında çökme meydana geldi. Düzce'nin Karaçörtlen köyünde ise caminin minaresi rüzgar sonrasında beşik gibi sallandı. Bu anlar da köyde bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Erkek öğrenci yurdunun çatısında ise sağanak yağış ve fırtına sebebiyle çökme meydana geldi. Çökme sonrasında yurdun içerisinde hasar meydana gelirken, oda da bulunan öğrenciler de tahliye edildi. Bir kız yurdunun çatısı da rüzgar sebebiyle bahçeye uçtu. Kentte etkili olan lodosun verdiği hasarlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Fırtına sebebiyle bir çok binada hasar meydana gelirken, bazı ağaçlar devrildi, bazıları kökünden kırıldı.