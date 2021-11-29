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Fırtına cips paketlerini uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fırtına cips paketlerini uçurdu

Denizli'de dün geceden beri etkili olan ve hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin çatısı uçtu, reklam tabelaları düştü.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de dün geceden beri etkili olan ve hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin çatısı uçtu, reklam tabelaları düştü. Sırakapılar Mahallesi'nde de sert esen rüzgar market önündeki cipsleri uçurdu, yaşananlar güvenlik kamerasına takıldı.

Denizli'de dün geceden beri etkili olan rüzgar çatıların uçmasına reklam tabelalarının düşmesine neden oldu. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Sırakapılar Mahallesi'nde bir marketin önünde bulunan cipsler uçtu. Yola savrulan cips paketleri güvenlik kamerasına yakalandı. Market sahibi Mahmut Kızılhan, "Denizli'de rüzgar iki gündür çok sert esiyor. Benim ürünleri de dağıttı. Tek tek topladık. Allah afetinden korusun" dedi. - DENİZLİ

Fırtına cips paketlerini uçurdu

Fırtına cips paketlerini uçurdu

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