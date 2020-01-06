Fırtına çilek seralarını vurdu
Antalya'nın Serik ilçesinde yağışla etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda çilek seraları yıkıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde yağışla etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda çilek seraları yıkıldı.
Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde geceden itibaren devam eden fırtınada çilek seralarının bulunduğu alanda hasarlar meydana geldi. 40 seranın olduğu alanda yaklaşık 15 çilek serasında zarar oluştu. Sahibine ulaşılamayan seranın örtüleri yırtıldı, demir çubukları yerinden çıktı. - ANTALYA