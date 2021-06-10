Fırtına çatıyı uçurdu, yaşananlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı
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Fırtına çatıyı uçurdu, yaşananlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

Fırtına çatıyı uçurdu, yaşananlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı Bingöl'de akşam saatlerindeki şiddetli fırtına çatı uçurdu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırtına çatıyı uçurdu, yaşananlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

BİNGÖL - Bingöl'de akşam saatlerindeki şiddetli fırtına çatı uçurdu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji'nin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Bingöl'de etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle merkeze bağlı Simani Mahallesi Sanayi Bölgesindeki bir tekstil atölyesinin çatısı uçtu. O anlar atölyenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.O sırada işçileri almaya gelen bir minibüs fırtına ile uçan çatıdan son anda kaçtı.

İş yerinde maddi hasar oluşurken herhangi bir başka olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.

Fırtına çatıyı uçurdu, yaşananlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Fırtına çatıyı uçurdu, yaşananlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Fırtına çatıyı uçurdu, yaşananlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Fırtına çatıyı uçurdu, yaşananlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi

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