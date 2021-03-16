Fırtınanın sanayideki çatıları uçurduğu anlar kameralara yansıdı
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Fırtınanın sanayideki çatıları uçurduğu anlar kameralara yansıdı

16.03.2021 18:04 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:53

Fırtınanın sanayideki çatıları uçurduğu anlar kameralara yansıdı Karabük'te fırtına etkili oldu, facianın eşiğinden dönüldü Karabük'te etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle sanayi sitesindeki dükkanların çatılarının uçması sonucu 4 araç zarar gördü.

Fırtınanın sanayideki çatıları uçurduğu anlar kameralara yansıdı

Karabük'te fırtına etkili oldu, facianın eşiğinden dönüldü

KARABÜK - Karabük'te etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle sanayi sitesindeki dükkanların çatılarının uçması sonucu 4 araç zarar gördü.

Yağmurla birlikte etkisini gösteren fırtına, Karabük'te etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Kemal Oyman Sanayi Sitesi'ndeki işyerlerinin çatısı uçtu. Şans eseri olayın yaşandığı anda kimsenin bulunmaması faciayı engellerken, tonlarca ağırlıktaki çatının altında kalan 4 araç zarar gördü.

Çatı uçma anı iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerine de yansırken jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

İş yeri sahipleri gazetecilere yaptıkları açıklamada olayın yaşandığında sadece ses duyduklarını belirterek, herhangi bir can kaybı olmadığını ve bazı araçların zarar gördüğünü söylediler.

Fırtınanın sanayideki çatıları uçurduğu anlar kameralara yansıdı
Fırtınanın sanayideki çatıları uçurduğu anlar kameralara yansıdı
Fırtınanın sanayideki çatıları uçurduğu anlar kameralara yansıdı
Fırtınanın sanayideki çatıları uçurduğu anlar kameralara yansıdı
Fırtınanın sanayideki çatıları uçurduğu anlar kameralara yansıdı
Fırtınanın sanayideki çatıları uçurduğu anlar kameralara yansıdı
Fırtınanın sanayideki çatıları uçurduğu anlar kameralara yansıdı
Fırtınanın sanayideki çatıları uçurduğu anlar kameralara yansıdı
Fırtınanın sanayideki çatıları uçurduğu anlar kameralara yansıdı
Fırtınanın sanayideki çatıları uçurduğu anlar kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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