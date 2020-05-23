Fırtına çatıları uçurdu Fırtına çatıları uçurdu Erzurum'un Narman İlçesinde 10 dakika etkili olan fırtına çatıları uçurdu.

Fırtına çatıları uçurdu

ERZURUM - Erzurum'un Narman İlçesinde 10 dakika etkili olan fırtına çatıları uçurdu.

Narman'da öğle saatlerinde etkili olan fırtına bir çok evin ve iş yerinin çatılarını uçurdu. Cumhuriyet Caddesinde Yusuf Okunuş'a ait iş yerinin çatısı, Erzurum caddesi üzerinde Nevzat Turan'a ait iş yerinin çatısını cadde üzerine uçurdu. Çatıların altında Fehmi Turanoğlu ve Emre Tanrıverdi'ye ait araçlar hasar gördü.

Fırtınada ilçe merkezindeki bazı evlerin çatılarında hasar oluştu.

Fırtına sonrası Narman Emniyet amirliğince güvenlik önlemleri alınarak itfaiye tarafından enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı.

Kaynak: İHA