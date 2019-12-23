Fırtına Bodrum'u yıktı geçti

23.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:25

Bodrum'da etkili olan fırtına, sahil kenarlarındaki işletmeleri vurdu. Başta Kumbahçe olmak üzere kıyı bandında etkili olan fırtına büyük maddi hasara neden oldu.



Bodrum'da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttıran rüzgar, gece saatlerinde fırtınaya döndü. Fırtına ile birlikte Bodrum'un güney kıyılarına vuran dev dalgalar, sahil kenarlarındaki işletmeleri vurdu. Kumbahçe sahilindeki bir mekan, dalgalarla birlikte kıyıya sürüklenen yosunlar ve kumlarla doldu. Azmakbaşı'ndaki dere ise önünün tıkanmasıyla göle döndü. İşletme çalışanları ellerinde küreklerle mekanın içine dolan yosun ve kumları temizledi.



Yürüyüş yoluna kadar ulaşan dalgalar yürüyüş yolunu da kum ve çakıllarla doldurdu. Sahil kenarlarındaki şezlong, masa ve sandalyelerin bir kısmı kumlara gömüldü, bir kısmı denize sürüklendi. Belediye ekipleri zarar gören noktalarda çalışma başlattı.



Tekneler karaya sürüklendi, kayıklar kırılıp battı



Dalgalar, tekneleri karaya sürükledi, kayıkları kırıp batırdı. Paşatarlası sahilinde karaya sürüklenen gulet, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Sahil kenarındaki kayıkların ise dalgalarla birlikte kırılıp battığı görüldü. Kimi balık tutkunlarının ise fırtınaya aldırmayarak balık tutmaya çalıştıkları görüldü.



Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki kırılıp batan kayığını kamyonetle kurtarmaya çalışan bir vatandaş, "Akşam baya bir fırtına vardı. Kayık da burada bağlıydı. Hava esince almamız gerekirdi. Farkına varamadık. Sağlık olsun. Canımıza gelmesin, ne yapalım" diye konuştu.



Bodrum'un milyonlarca insanın bıraktığı çöplerden nasibini aldığını savunan Tayfun Dinç ise, Fırtına Bodrum'u çok etkiledi. Bütün Kumbahçe'yi etkiledi. Denizdeki pislikler karaya çıktı. Doğanın intikamı. Yaz boyunca atılıp veya temizlenmeyen doğanın intikamı bu" diye konuştu.



Fırtına ile birlikte etkili olan yağış da cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Belediye, İtfaiye, Polis ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri teyakkuzdaydı. - MUĞLA

Kaynak: İHA