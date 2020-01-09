Fırtına bitti, deniz ulaşımı normale döndü
Marmara Bölgesinde fırtına etkisini kaybetti, deniz ulaşımı normale döndü.
09.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:15
Marmara Bölgesinde fırtına etkisini kaybetti, deniz ulaşımı normale döndü.
Pazar günü başlayıp Çarşamba gününe kadar devam eden fırtına deniz ulaşımında aksamalara yol açmıştı.
Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından Marmara Deniz'inde ulaşımını sağlayan İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri seferleri normal seyrine döndü. - BURSA
Kaynak: İHA