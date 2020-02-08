Fırtına balıkçıları vurdu

08.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:08

KARADENİZ'de etkili olan fırtınalı ve kar yağışlı hava nedeniyle balıkçılar avlanmak için denize açılamadı.

Karadeniz'de etkili olan fırtınalı ve kar yağışlı hava, günlük yaşamın yanı sıra balıkçıları da olumsuz etkiledi. Samsun 'daki balıkçılar, şiddetli rüzgar nedeniyle avlanmak için denize açılamadı. Teknelerini balıkçı barınaklarına çeken balıkçılar, fırtınanın dinmesini bekliyor.

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, olumsuz hava koşullarının iki gündür etkili olduğunu söyleyedi. Malkoç Geç gelen bir kış bu. Bir iki ay önce bu soğuklar olsaydı balıkçıya da bir faydası olurdu. Şuan bize hiç bir faydası yok maalesef. Hava çok sert. Zaten balıkçılarımız boy standartları nedeniyle zorluk çekiyor şuan sadece çaça balığı avı yapabiliyorduk fırtına nedeniyle ava da çıkamıyoruz. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar olumsuz hava şartları devam edecek. Balıkçıyı hem fırtına hem de bu boy standartları vuruyor. Çaça avı olmasa ayakta duracak halimiz yok. Çaça avcılığı 15 Mayıs'a kadar sürecek. Bu balığı balıkçılarımız avlayıp balık unu ve yağı fabrikalarına satıyor dedi.

Kaynak: DHA