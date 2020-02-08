Fırtına balıkçıları vurdu

08.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:52

KARADENİZ'de etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Karadeniz'de etkili olan fırtınalı ve kar yağışlı hava, günlük yaşamın yanı sıra balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle, avlanmak için denize açılamayan ve teknelerini balıkçı barınaklarına çeken Samsunlu balıkçılar, fırtınanın dinmesini bekliyor.

Kaynak: DHA

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, olumsuz hava koşullarının iki gündür etkili olduğunu söyledi. Malkoç "Geç gelen bir kış bu. Bir iki ay önce bu soğuklar olsaydı balıkçıya da bir faydası olurdu. Şu an bize hiçbir faydası yok maalesef. Hava çok sert. Zaten balıkçılarımız boy standartları nedeniyle zorluk çekiyor. Şu an sadece çaça balığı avı yapabiliyorduk fırtına nedeniyle ava da çıkamıyoruz. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar olumsuz hava şartları devam edecek. Balıkçıyı hem fırtına hem de bu boy standartları vuruyor. Çaça avı olmasa ayakta duracak halimiz yok. Çaça avcılığı 15 Mayıs'a kadar sürecek. Balıkçılarımız bu balığı avlayıp, balık unu ve yağı fabrikalarına satıyor" dedi.