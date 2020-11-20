Fırtına balık fiyatlarını arttırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fırtına balık fiyatlarını arttırdı

20.11.2020 09:22 | Son Güncelleme: 20.11.2020 09:38

Fırtına balık fiyatlarını arttırdı Marmara Denizi'nde birkaç gündür etkili olan fırtına tezgahlardaki balıklarını arttırdı.

Fırtına balık fiyatlarını arttırdı

BALIKESİR - Marmara Denizi'nde birkaç gündür etkili olan fırtına tezgahlardaki balıklarını arttırdı.

Marmara Denizi'nde etkisini gösteren fırtına balık fiyatlarını doğrudan etkiledi. Balıkesir'de balıkçılık ile uğraşan işletme sahibi Ramazan Afacan son zamanlardaki balık fiyatlarını değerlendirdi. Ramazan Afacan palamut balığının mevsiminin sona ermesiyle beraber ağlarına çinekopun takıldığı belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Tezgahlarımızda hamsinin fiyatı 25, İstavrit ve Sarıkanat 25 lira ile 30 lira arası ve Çinekop 50 lira ile 70 lira arasında satılıyor. Palamut bu sene Eylül ayının başlarında boldu. Bu bolluk da 10-15 gün sürdü. Zaten palamut balığı göç balığı olduğu için fazla uzun sürmez mevsimi. Şuanda palamut göç balığı olduğu için bitti. Birkaç gündür çinekop gelmeye başladı. Çinekopun fiyatı da 50-60 lira arasında değişiyor. Birkaç gündür de fırtına etkili olduğu için şuanda fiyatlar bu yüzden biraz pahalı. Ancak tezgahlarımızda balıklarımız hala bol" ifadelerini kullandı.

Satışlarının da olduğunu ancak pandemiden dolayı bekledikleri satışa ulaşamadığını belirten Ramazan Afacan, "Satışlarımıza gelirsek Allah'a çok şükür oluyor ancak beklediğimiz satışlarımız yok. Bu da pandemiden dolayı. Balık her mevsimde tüketilir. Balık çocuklarımıza faydalı, bu hastalığa karşı da faydalı. Balık 24 saat boyunda her sezon yenilebilir. Balık sağlığımıza da faydalıdır. Deniz ürünü sonuçta" şeklinde konuştu.

Fırtına balık fiyatlarını arttırdı
Fırtına balık fiyatlarını arttırdı
Fırtına balık fiyatlarını arttırdı
Fırtına balık fiyatlarını arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT SAYAN

İlgili Haberler

Sıcak iklim balıkta fiyatı katladı
Sıcak iklim balıkta fiyatı katladı
Karadeniz'in balığı Güneydoğu'dan
Karadeniz'in balığı Güneydoğu'dan
Sinop'ta yakalanan dev İskender balığı görenleri şaşkına cevirdi
Sinop'ta yakalanan dev İskender balığı görenleri şaşkına cevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ersin Tatar Cevdet Yılmaz Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Deniz Seki Funda Eryiğit Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Samet Aybaba Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kaza Faiz Medya Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fırtına balık fiyatlarını arttırdı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 09:42:25. #1.14#
title