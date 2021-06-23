Fırtına bağları yan yatırdı, ağaçları devirdi
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Fırtına bağları yan yatırdı, ağaçları devirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kısa süreli etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağmur bağ direklerini yan yatırırken ağaçları devirdi.

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kısa süreli etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağmur bağ direklerini yan yatırırken ağaçları devirdi. Etkili olan fırtınada devrilen bir ağaç park halindeki otomobile zarar verdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde fırtına ağaçları devirdi, üzüm bağlarının beton direklerini kırarak bağların yan yatmasına neden oldu. Alaşehir'in Girelli Mahallesi'nde cami avlusunda Veysel Sarıkaya'ya ait park halinde duran otomobilin üzerine servi ağacı devrildi. Hacıaliler Mahallesi'nde bir çam ağacı evin bahçesine devrildi. Alaşehir Ortaokulu bahçesinde yaklaşık 100 yaşında olan 30 metre uzunluğunda servi ağacı da fırtınaya dayanamayarak devrildi. Belenyaka Mahallesi mevkiinde Ali Cura'ya ait üzüm asmalarının beton direkleri yıkıldı. Bilgin Cura'ya ait ve Osman Cura'ya ait ceviz ve zeytin ağaçları da devrildi. Oman Cura'nın bağında salkımlar koparak, yere düşerken, evinin çatısındaki kiremitler de uçtu. İstasyon Mahallesi'nde çınar ağacından kopan kalın bir dal apartmanın duvarına dayanırken yaşanan felakette can kaybı veya yaralanma olmaması tek teselli oldu. Fırtınanın hemen ardından Alaşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarına başladı.

Yaşadıkları afeti anlatan Osman Cura, "Bir anda geldi. Ne olduğunu anlayamadık. Ağaçlar, asmalar devrildi, çok korktuk" dedi. Alaşehir'in Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Alaşehir Ortaokulu bahçesinde devrilen ağaçtan çok korktuğunu belirten Yıldız Çiğdem ise, "Ağaçlar aşırı sallandı. O sırada pencerem açıldı. O sırada trafo patladı. Çok korktum. Üzerimize devrilecek diye korktuk" diye konuştu.

(Hüseyin Keskin/ İHA)

Fırtına bağları yan yatırdı, ağaçları devirdi
Fırtına bağları yan yatırdı, ağaçları devirdi
Fırtına bağları yan yatırdı, ağaçları devirdi
Fırtına bağları yan yatırdı, ağaçları devirdi
Fırtına bağları yan yatırdı, ağaçları devirdi
Fırtına bağları yan yatırdı, ağaçları devirdi
Fırtına bağları yan yatırdı, ağaçları devirdi
Fırtına bağları yan yatırdı, ağaçları devirdi
Fırtına bağları yan yatırdı, ağaçları devirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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