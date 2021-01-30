Fırtına, atıkları Avcılar sahiline taşıdı
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Fırtına, atıkları Avcılar sahiline taşıdı

30.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:51
Fırtına, atıkları Avcılar sahiline taşıdı

İstanbul'da denizdeki fırtınayla Avcılar sahiline çöpler sahile ulaştı.

İstanbul'da denizdeki fırtınayla Avcılar sahiline çöpler sahile ulaştı.

İstanbul'da etkili olan fırtınanın etkisi ile dalgalar Avcılar'daki Ambarlı sahiline çöpün yanı sıra tekstil sanayiinde kullanıldığı değerlendirilen yığınlar halinde iplik ve tekstil ürünlerini ağartmada kullanılan binlerce ponza taşını getirdi. Bunun üzerine çöpleri temizlemek için çalışma yapıldı. Dorbalar dolusu atık kamyona taşındı.

Ambarlı Mahallesi'nde oturan Necmi Dinç, "İnsanlarımız pisliklerini attıkça, deniz bunları geri veriyor. Bunlar fabrika atıkları. Onlar atıyor, deniz getiriyor. Bunlar kot taşı. Hep zararlı maddeler. Kotları bunlarla taşlıyorlar. Çok hafifler, deniz getiriyor, kıyıya atıyor. İplik dolu burası. Pislikler denize akıyor, deniz tekrar karaya taşıyor" dedi. Sahildeki sanayi atıklarına ilişkin bir başka kişi, "Çevremizi temiz tutmamız gerek. Çevremizi temiz tutmalıyız. Bu atıklar nereden gelmiş yetkililer bulmalı" diye konuştu.

Ambarlı Sahili'ndeki kirliliğe tepki gösteren bunun çok kötü bir görüntü olduğunu ifade eden Adnan Keskin ise, "Yazın insanlar burada denize giriyordu. Bu atıkların sanayi kuruluştan geldiğini zannediyorum. Önlem alınmalı. Nereden geliyor onu bulmamız lazım. Deniz geri getiriyor. Nereden gelmiş bulunmalı denize yakın olan hangi fabrikadan atılmışsa tespit edilmeli" dedi


Fırtına, atıkları Avcılar sahiline taşıdı
Fırtına, atıkları Avcılar sahiline taşıdı
Fırtına, atıkları Avcılar sahiline taşıdı
Fırtına, atıkları Avcılar sahiline taşıdı
Fırtına, atıkları Avcılar sahiline taşıdı
Fırtına, atıkları Avcılar sahiline taşıdı
Fırtına, atıkları Avcılar sahiline taşıdı
Fırtına, atıkları Avcılar sahiline taşıdı
Fırtına, atıkları Avcılar sahiline taşıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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