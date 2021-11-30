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Fırtına Ankara'da etkisini göstermeye başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fırtına Ankara'da etkisini göstermeye başladı

Ülke genelinde etkili olan fırtına ve yağışlı hava, Ankara'da da etkisini göstermeye başladı.

ANKARA (İHA) - Ülke genelinde etkili olan fırtına ve yağışlı hava, Ankara'da da etkisini göstermeye başladı.

Ankara'da öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı binaların da çatıları hasar gördü. Keçiören'de bir ağacın devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

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