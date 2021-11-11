Fırtına ağaçları yıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli poyraz nedeniyle ağaçlar yıkıldı, trafik tabelaları eğildi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatleri itibariyle etkili olan fırtına nedeniyle maddi zarar meydana geldi. Rüzgarın hızı ilçe merkezinde zaman zaman 75 kilometreye kadar çıktı. Fırtına nedeniyle Kavaklıdere Caddesinde boş bir arazide bulunan iki kavak ağacı bir binanın bahçesine yıkıldı. Yıkılan ağaçlar bahçede bulunan mandalina ağaçlarına ve elektrik kablolarına zarar verdi. Ayrıca bölgede bazı trafik yön levhaları da şiddetli fırtına nedeniyle eğildi. Fırtına nedeniyle bölgede hava sıcaklığı 6 derece kadar düşüş gösterdi. Fırtınanın günün ilerleyen saatlerinde de etkili olması bekleniyor - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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